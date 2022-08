Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Corona Pandemie-Belastungen: Kliniken befürchten Existenznot Von dpa | 03.08.2022, 16:22 Uhr

Sechs große Kliniken in Schleswig-Holstein schlagen Alarm. „Die Belastungen der Covid-19-Pandemie treffen die Kliniken mit voller Wucht“, erklärte am Mittwoch der Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Kiel und Vorstandsvorsitzende des 6K-Klinikverbundes, Roland Ventzke. Er sprach von existenzieller Not. Das Verschieben von Operationen infolge der jeweiligen Corona-Lage führe zu erheblichen finanziellen Einbußen und zur Dauerbelastung des Personals. „Die Bundesregierung hat trotz eindeutiger Problemlage weder Hilfsmaßnahmen eingeleitet noch Unterstützung angekündigt.“