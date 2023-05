Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Pinneberg Pärchen wegen Trickdiebstahls festgenommen Von dpa | 12.05.2023, 15:21 Uhr

Die Polizei hat einen 57 Jahre alten Mann und eine 46 Jahre alte Frau festgenommen, die an einem Trickdiebstahl zu Lasten einer Seniorin beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden sollen sich am Dienstag in Schenefeld im Kreis Pinneberg als Landschaftsgärtner ausgegeben und ihr Opfer in ein Gespräch verwickelt haben. In dieser Zeit habe sich ein Mittäter in das Haus des Opfers geschlichen und mehrere Schränke durchwühlt, teilte die Polizei am Freitag mit.