Vergleiche nach verheerenden Naturereignissen sind immer verzerrt und unpassend. Auffällig ist aber: Im Vergleich zu den Fluttragödien der vergangenen Jahre etwa an Oder, Elbe und Ahr hält sich die bundesweite Beachtung arg in Grenzen. Kein Kanzler am Deich, keine Bundesinnenministerin in einem verwüsteten Ostseehafen.

Lediglich Robert Habeck sendet als Wahlkreisabgeordneter Dank an die vielen Helfer vor Ort. Fakt ist aber: Den Wiederaufbau entlang der völlig zerstörten Küsten wird das Land ohne Unterstützung der Berliner Politik nicht leisten können.