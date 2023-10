Sturmflut an der Ostsee Daniel Günther dankt allen 2000 Rettungskräften Von Carlo Jolly | 21.10.2023, 12:17 Uhr | Update vor 26 Min. Daniel Günther und Sabine Sütterlin-Waack dankten allen Rettern. Foto: Jonas Makoschey up-down up-down

Mehr als 2000 Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Sonnabend an der Ostseeküste im Kampf gegen das Hochwasser geholfen. Am Samstagnachmittag wollte sich der Ministerpräsident am Strand sowie in der Altstadt von Eckernförde über die Hochwasser- und Sturmschäden informieren.