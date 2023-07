Sommer an der Ostsee Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Tourismus Ostsee: Palmen sollen Touristen mehr Urlaubsgefühl geben Von dpa | 08.07.2023, 08:25 Uhr

Urlaub unter Palmen oder im Strandkorb an der Ostsee? Wer in diesem Jahr zur Ostsee tendiert, der kann sich jetzt trotzdem an einigen Orten ein wenig wie im Süden fühlen. In den Sozialen Medien ist der Trend bereits angekommen.