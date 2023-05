Landtagssitzung in Kiel Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Landtag Oppositionsführer Losse-Müller warnt vor Haushaltskürzungen Von dpa | 26.05.2023, 15:57 Uhr

Nach der angekündigten Aufhebung der Haushaltssperre in Schleswig-Holstein hat Oppositionsführer Thomas Losse-Müller die Landesregierung vor einem strikten Sparkurs gewarnt. Es dürfe keinen „Rückfall in Kürzungsorgien“ geben, sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Freitag in Kiel. Mit Blick auf die Energiewende, den Ausstieg aus fossilen Heizungen und den Wohnungsbau seien stattdessen massive Investitionen im Norden notwendig.