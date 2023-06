Minister Claus Ruhe Madsen Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Wirtschaftsminister Opposition fordert von Madsen mehr Akzente Von dpa | 19.06.2023, 06:10 Uhr

Die Opposition im schleswig-holsteinischen Landtag fordert von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) mehr Engagement in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Dies machten die Fraktionschefs von SPD, FDP und SSW in Gesprächen mit der Deutschen Presse-Agentur deutlich. „Das ist viel zu wenig angesichts der großen wirtschaftlichen Weichenstellungen, die in Schleswig-Holstein anstehen“, sagte Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD).