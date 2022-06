Ob mir die Bluse steht und die Schuhe hier überhaupt so aussehen wie auf dem Bild? Einfach mal ausprobieren. Rein in den Warenkorb. Gleich noch Hosen in drei verschiedenen Größen und Farben dazu – und ab zur virtuellen Kasse. Und was nicht passt oder gefällt, geht eben wieder zurück.

Die kostenlose Retoure – sie wird von vielen als einer der großen Vorteile des Onlinehandels wahrgenommen. Und in kaum einem Land wird dieses Angebot so intensiv genutzt wie in Deutschland. Doch wie lange noch?

Die Kritik an diesem Geschäftsmodell ist nicht neu und doch flammt die Debatte darum aktuell wieder auf. Milliarden an Paketen werden jährlich verschickt. Nirgendwo in Europa liegt die Rücksendequote so hoch wie in Deutschland. Nach Angaben des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI liegt sie bei 75 Prozent, mindestens jedes zweite Paket wird hierzulande im Durchschnitt zurückgeschickt.

Unnötiger CO2-Ausstoß und Tonnen an Verpackungsmüll. Einer Studie zufolge würde schon eine Gebühr von rund drei Euro die Zahl der Retouren um 16 Prozent senken. Das entlastet das Klima: Denn fast 40.000 Tonnen CO2 würden eingespart.