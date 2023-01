Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Soziales Online-Anträge für Wohngeld in Schleswig-Holstein möglich Von dpa | 19.01.2023, 11:27 Uhr

Wohngeld kann in Schleswig-Holstein ab sofort wieder online beantragt werden. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, ist der Service wieder verfügbar. Zuvor hatte der IT-Dienstleister Dataport das Angebot aufgrund eines technischen Problems kurzfristig in den Wartungszustand versetzt. Nun würden wieder alle Anträge an die zuständigen Behörden übermittelt.