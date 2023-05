Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Oma und ihr Enkelkind sterben bei Hausbrand in Flensburg Von dpa | 05.05.2023, 12:30 Uhr

Bei dem Feuer in einem Flensburger Familienhaus am Donnerstag ist neben einem vierjährigen Jungen auch dessen 70 Jahre alte Oma ums Leben gekommen. Die Oma sei in dem Haus zu Besuch gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Von den neun Verletzten befinden sich sieben noch im Krankenhaus. Lebensgefährlich verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstag niemand.