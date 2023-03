Zwei Brücken, beide sind beschädigt. Während der Verkehr über die Prinz-Heinrich Brücke (links) umgeleitet wird, haben in und an der Olympiabrücke die Bauarbeiten begonnen. Nun mussten die Bauarbeiter eine Zwangspause in der Brücke einlegen - ein Schadstoffgutachten lässt auf sich warten.

Foto: Michael Staudt