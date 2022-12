Schleuse Brunsbüttel Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Umweltverschmutzung Leck in Ölpipeline am Nord-Ostsee-Kanal abgeriegelt Von dpa | 21.12.2022, 14:20 Uhr

Das Leck in einer Pipeline in Brunsbüttel, aus der eine große Menge Rohöl in den Nord-Ostsee-Kanal floss, ist abgeriegelt worden. Es fließe kein Öl mehr nach, sagte ein Sprecher des Havariekommandos am Mittwoch. Das Leck befinde sich im Ölhafen an einem sogenannten Düker an der Landseite. Der Kanal war am Morgen für den Schiffsverkehr gesperrt worden.