Bundeskanzler Scholz Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Parteien Olaf Scholz beim Landesparteitag der SPD in Husum Von dpa | 05.02.2023, 04:35 Uhr

Zum Abschluss des SPD-Landesparteitags in Husum am Sonntag (10.00 Uhr) wird Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Am Samstag hatten die Delegierten die Landesvorsitzende Serpil Midyatli wiedergewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die stellvertretende Kreisvorsitzende in Dithmarschen Martina Claussen.