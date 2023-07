Hamburgs Busse sollen durch die Abschaffung der Barzahlung unter anderem pünktlicher werden. Symbolfoto: Manfred Segerer/imago-images up-down up-down Umfrage des Tages In Hamburgs Bussen fällt die Barzahlung bald weg – eine gute Idee? Von shz.de | 06.07.2023, 06:30 Uhr

Der Hamburger Verkehrsverbund will mit der Prepaid-Card den Ticketkauf in Bussen mit Bargeld ablösen. Wir wollen in unserer Umfrage von Ihnen wissen, ob Sie das in Ihrer Region auch begrüßen würden. Stimmen Sie ohne Abo ab.