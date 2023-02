Evangelischer Gottesdienst Foto: Silas Stein/dpa/Illustration up-down up-down Nordkirche Öffentlicher Gottesdienst zum Auftakt der Landessynode Von dpa | 23.02.2023, 05:08 Uhr

Am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt die Landessynode der Nordkirche am Donnerstag in Lübeck-Travemünde zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Bis zum 25. Februar wollen die 150 Kirchenparlamentarier über mehrere Gesetzesvorhaben beraten. Darunter ist auch eines, das eine Mindestquote für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren festschreibt. Sie sollen nach Angaben der Landessynode künftig zehn Prozent der stimmberechtigten Synodalen stellen.