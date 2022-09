Die Busfahrer in SH streiken. Foto: Archivfoto: David Ebener up-down up-down ÖPNV in SH Von Freitag bis Samstag: Busfahrer in Schleswig-Holstein streiken Von dpa | 02.09.2022, 10:25 Uhr

Busse im öffentlichen Nahverkehr sind am Freitag in Schleswig-Holstein eher Mangelware. Denn die Beschäftigten des privaten Busgewerbes legen für einen Warnstreik ihre Arbeit nieder. Auch am Samstag sind Rad, Auto und Bahn wohl der bessere Plan.