Eine Bushaltestelle im Landkreis Osnabrück: Niedersachsen belegt beim ÖPNV-Basisangebot auf den hinteren Plätzen. Foto: imago images/Eckhard Stengel up-down up-down Erreichbarkeit von Bus und Bahn ÖPNV-Angebot im Vergleich: Welche Regionen in SH am besten abschneiden Von Maximilian Matthies | 27.06.2023, 16:04 Uhr

Wie ist es um den ÖPNV in Schleswig-Holstein bestellt? Eine aktuelle Studie vergleicht das Angebot an Bussen und Bahnen in ganz Deutschland. Wie sich die Lage im nördlichsten Bundesland darstellt.