Prominent gelegen, aber ohne Ausstrahlung: das Kieler Schloss, entstanden in seiner jetzigen Form 1965 Foto: LH Kiel / Bodo Quante up-down up-down Planungswerkstatt mit Bevölkerung und Architekten Fünf Varianten: Kiel sucht nach der Zukunft für sein Schloss Von Frank Jung | 30.08.2022, 19:50 Uhr

In den Vorgängerbauten spiegelten sich bedeutende Stationen der Landesgeschichte. Sogar ein russischer Zar wurde dort geboren. Ein Aushängeschild für die größte Stadt in Schleswig-Holstein waren sie allemal. Das heutige so genannte Kieler „Schloss“ hingegen dämmert ohne Ausstrahlung und ohne rechte Funktion vor sich hin. Eine Planungswerkstatt mit Architekten und Bürgern an diesem Wochenende soll das ändern. Sie soll von fünf Nutzungsideen eine auswählen.