Umfrage des Tages Nur noch vegetarisches Essen in der Kita: Was halten Sie davon? Von shz.de | 28.09.2023, 06:29 Uhr In den Einrichtungen des Kita-Betreibers „Adelby 1" will man die Kinder nur noch vegetarisch ernähren – auch ohne Zustimmung der Eltern. Was halten sie von dem Alleingang des Unternehmens?

Gesund und lecker. So soll das Essen nicht nur zu Hause sein, sondern auch in der Kita. Die Mittagsverpflegung in den Einrichtungen des Kita-Betreibers „Adelby 1“ wird zukünftig komplett vegetarisch sein. Was halten Sie von den Plänen?