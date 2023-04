Michelin vergibt seine Sterne Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Gastronomie Nur noch elf Sterne-Restaurants in Schleswig-Holstein Von dpa | 04.04.2023, 18:45 Uhr

Die Zahl der Sterne-Restaurants in Schleswig-Holstein ist von 13 auf 11 gesunken. Das geht aus der am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ hervor. Darin konnten die „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg bei Flensburg, der „Söl'ring Hof“ in Rantum auf Sylt und das „Courtier“ in Wangels im Kreis Ostholstein ihre jeweils zwei Sterne behaupten.