Northvolt-Chef Carlson: „Wir sind nah dran" Von dpa | 30.06.2023, 18:37 Uhr

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt geht davon aus, den Bau einer Fabrik im schleswig-holsteinischen Heide in naher Zukunft angehen zu können. „Wir sind nah dran, es fehlt nicht mehr viel“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Carlsson der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Das Unternehmen gehe am Ort bereits erste vorbereitende Maßnahmen an und stelle Teams zusammen.