Umwelt Nordsee: Neue Regeln für Schifffahrt und Freizeitsportler Von dpa | 27.04.2023, 15:31 Uhr

Von Freitag an gelten in der Nordsee und im Wattenmeer neue Regeln für Schifffahrt und Freizeitsportler. Neu ist, dass Kitesurfen und ähnliche Sportarten in gesondert ausgewiesene Erlaubniszonen verlagert werden. Außerdem entfällt die Regelung, nach der die Zone I der Nationalparke Wattenmeer drei Stunden vor und nach dem Tidehochwasser nicht befahren werden darf. In dieser Zone dürfen Schiffe aber nur an gesondert ausgewiesenen Stellen trocken fallen - dabei liegen sie aufgrund des tidenabhängigen Wasserstandes einige Zeit im Watt auf Grund, bis der Wasserstand wieder steigt.