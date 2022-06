ARCHIV - Drei Segel werden durch den Ratzeburger Dom während des Gottesdienstes getragen. Foto: Marcus Brandt/dpa-POOL/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Kirche Nordkirche wird zehn: Festgottesdienst im Ratzeburger Dom Von dpa | 06.06.2022, 03:50 Uhr

Mit einem Festgottesdienst im Ratzeburger Dom feiert die Nordkirche am 6. Juni (Pfingstmontag) den zehnten Jahrestag ihrer Gründung im Jahr 2012. An dem Gottesdienst nehmen nach Angaben der Nordkirche auch zahlreiche Bischöfe aus evangelischen Partnerkirchen in Schweden, England, Estland, Kenia und Tansania teil. Für die katholische Kirche wird der Hamburger Weihbischof Horst Eberlein erwartet. Die Predigt wird nach Angabe der Nordkirche die estnische Pfarrerin und Generalsekretärin Lutherischer Weltbunds, Anne Burghardt, halten.