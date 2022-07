ARCHIV - Ein Wasserhahn ist über einem Waschbecken zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Energie Norden. Keine Einschränkungen bei Warmwasserversorgung Von dpa | 06.07.2022, 10:43 Uhr

In Schleswig-Holstein sind der Wohnungswirtschaft noch keine Fälle bekanntgeworden, bei denen Mietern wegen der stark gestiegenen Energiepreise die Versorgung mit warmem Wasser gekürzt worden wäre. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) habe bisher keine Kenntnis von solchen Fällen, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. In Sachsen hat die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde die Warmwasserversorgung zu bestimmten Zeiten eingestellt.