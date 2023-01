Silvester-Rakete Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn/dpa/Symbolbild up-down up-down Silvester Norden begrüßt 2023 mit viel Knallerei Von dpa | 01.01.2023, 12:45 Uhr

Das neue Jahr ist im Norden nach zwei Silvestern mit Corona-Beschränkungen mit farbenprächtigen Feuerwerken und viel Knallerei begrüßt worden. Dabei kam es zu zahlreichen Zwischenfällen. In Kiel war die Lage im Rettungsdienst bereits in den Nachmittagsstunden des Silvestertages zeitweise angespannt, wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt am Neujahrstag mitteilte. Mehrere Menschen hätten sich wegen Leichtsinns beim Böllern schwer verletzt. Auch Passanten hätten Verbrennungen durch fehlgeleitete Raketen und Feuerwerksbatterien oder auch Knalltraumata erlitten. Die Feuerwehr sprach von Dutzenden Einsätzen.