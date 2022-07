ARCHIV - Licht brennt in den Räumen eines Bürokogebäudes. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Arnold up-down up-down Arbeit Norden: Arbeitskosten stärker als im Durchschnitt gestiegen Von dpa | 06.07.2022, 11:25 Uhr

Die Arbeitskosten in den schleswig-holsteinischen Betrieben sind in den vergangenen Jahren stärker als im Bundesdurchschnitt gestiegen. 2020 kostete jede von Arbeitnehmern geleistete Stunde durchschnittlich 34,02 Euro, wie das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch mitteilte. Seit 2016 sei das eine Steigerung um 14,6 Prozent. Deutschlandweit habe der Zuwachs bei 12,3 Prozent gelegen.