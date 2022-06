FOTO: Jae C. Hong up-down up-down dpatopbilder - Eine Frau schaukelt. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa/Symbolbild Wetter Norddeutschland mit sonnigen Aussichten: Hohe Temperaturen Von dpa | 23.06.2022, 08:52 Uhr | Update vor 23 Min.

In Norddeutschland erwartet die Menschen am Donnerstag sonniges Wetter mit vereinzelten Wolken und hohen Temperaturen. In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es Höchsttemperaturen von 29 Grad, an der Elbe 30 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Nacht wird wolkenlos und erreicht Tiefstwerte von 14 Grad.