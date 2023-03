Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Tarife Nord-Wirtschaft kritisiert Warnstreiks in Hafen und Kanal Von dpa | 24.03.2023, 17:10 Uhr

Aus der norddeutschen Wirtschaft kommt Kritik an den Auswirkungen der aktuellen Warnstreiks auf die maritime Infrastruktur. „Wer in diesen Zeiten den Hamburger Hafen und den Nord-Ostsee-Kanal durch überdimensionale Streiks lahmlegt, kämpft nicht für Arbeitsplätze, sondern gefährdet diese nachhaltig“, erklärte am Freitag der Präsident der Unternehmensverbände Nord, Philipp Murmann. „Reedereien und Liniendienste sind auf eine zuverlässige und leistungsfähige Infrastruktur angewiesen, ansonsten suchen sie sich neue Wege.“