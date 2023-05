UV Nord Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Autobahnbau Nord-Wirtschaft empört über Votum des Bundes zur A23 Von dpa | 04.05.2023, 16:01 Uhr

Die norddeutsche Wirtschaft hat die Nicht-Berücksichtigung der Autobahn 23 in Schleswig-Holstein in der Liste für schnelleren Um- oder Ausbau massiv kritisiert. „Abgesehen davon, dass das Hickhack in der Koalition symptomatisch für den Zustand der Ampel in Berlin ist, bedeutet es für Norddeutschlands Wirtschaft den zweiten Tritt in das Schienbein für die Fortentwicklung des Landes“, sagte der Präsident der Unternehmensverbände Nord, Philipp Murmann, am Donnerstag.