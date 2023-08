Kiel Ältere im Norden zunehmend von Armut bedroht Von dpa | 16.08.2023, 11:53 Uhr Altersarmut Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down

Altersarmut bedroht viele Menschen auch in Schleswig-Holstein. Doch das liegt nicht nur am Alter an sich, wie das Sozialministerium verdeutlich. Die SPD fordert von der Regierung mehr Engagement bei diesem Thema.