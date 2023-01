Nord-Ostsee-Kanal Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Nord-Ostsee-Kanal ab Dienstagmittag wieder für Schiffe frei Von dpa | 02.01.2023, 15:34 Uhr

Knapp zwei Wochen nach der Ölhavarie wird der Nord-Ostsee-Kanal am Dienstag (12.00 Uhr) wieder für die Schifffahrt freigegeben. „Die Reinigungsarbeiten in Brunsbüttel sind gut vorangekommen“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt am Montag. „Dank einer großartigen Teamleistung konnte eine Ausbreitung des Öls in Elbe und Nordsee und damit eine Umweltkatastrophe verhindert werden.“