Grünen-Landeschef Gazi Freitag Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild Wahlen Nord-Grüne sehen in Kommunalwahl-Ergebnis Rückhalt Von dpa | 14.05.2023, 21:48 Uhr

Die Grünen in Schleswig-Holstein freuen sich über Zugewinne bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. „Wir konnten uns landesweit im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verbessern, in Kiel, Ahrensburg und Ammersbek sind wir Stand jetzt sogar stärkste Kraft geworden“, sagte der Landesvorsitzende Gazi Freitag am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben dank eines engagierten Wahlkampfes mit über 2000 Ehrenamtlichen, mit so vielen Kandidierenden wie noch nie so viele Mandate wie noch nie bekommen.“