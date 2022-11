Christopher Vogt Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Batteriezellenfabrik Nord-FDP in Sorge um Northvolt-Ansiedlung bei Heide Von dpa | 01.11.2022, 10:57 Uhr

Äußerungen von Northvolt-Chef Peter Carlsson zu einer möglichen Verzögerung des bei Heide geplanten Baus einer Batteriezellenfabrik sorgen für Unruhe in der Landespolitik. „Die Aussagen des Northvolt-Chefs geben Anlass zu großer Sorge“, teilte am Dienstag der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt mit. Die Ansiedlung an der Westküste dürfe nicht scheitern. Das wäre nicht nur für Dithmarschen verheerend, sondern für den ganzen Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sei nun in der Pflicht, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dafür zu sorgen, dass die Investition gelinge.