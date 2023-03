Lukas Kilian Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv up-down up-down Parteipolitik Nord-CDU will zur Kommunalwahl überall stärkste Kraft werden Von dpa | 28.03.2023, 13:47 Uhr

Die CDU setzt für die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai durchweg auf Sieg. „Wir wollen überall Platz 1 schaffen“, sagte Generalsekretär Lukas Kilian am Dienstag in Kiel. Dies gelte auch für die Landeshauptstadt Kiel, wo die SPD in der Ratsversammlung die stärkste Fraktion stellt. Kiel werde unter Wert regiert, sagte Kilian. „Die CDU kann auch Großstadt.“