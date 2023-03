CDU Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wahlkampf Nord-CDU stellt Weichen für Kommunalwahl Von dpa | 08.03.2023, 02:47 Uhr

Die CDU in Schleswig-Holstein nimmt Kurs auf die Kommunalwahlen am 14. Mai. Ein sogenannter Kleiner Parteitag wird dazu am Mittwochabend in Neumünster Leitlinien beschließen. Der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther hat für seine Partei das Ziel ausgegeben, erneut mit Abstand stärkste Kraft im Land zu werden.