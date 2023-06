Apotheke Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Fachkräfte Nord-Apotheken beklagen Nachwuchsmangel und Personalnot Von dpa | 06.06.2023, 13:27 Uhr

Die Zahl der Apotheken in Schleswig-Holstein ist binnen zehn Jahren um 115 auf 591 gesunken. Diese litten fast durchweg unter Nachwuchsmangel und Personalnot, gab die Apothekerkammer am Dienstag an. Allein im Online-Stellenmarkt der Kammer seien derzeit über 135 Stellen ausgeschrieben oder unbesetzt.