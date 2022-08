Nord-Ostsee-Kanal bei Hochdonn: Hier sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. FOTO: Michael Ruff up-down up-down Unterspülte Böschungen am NOK Wo die Uferschäden am Kanal groß sind – und welche Wege gesperrt werden Von Henning Baethge | 02.08.2022, 15:16 Uhr

Die Ufer am Nord-Ostsee-Kanal drohen an vielen Stellen wegzubrechen. Wo die Sanierung am dringendsten ist. Und welche Betriebswege jetzt gesperrt werden.