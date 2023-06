Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg liegen noch immer im Boden vergraben. Häufig werden sie gefunden, weil dort gebaut wird. Aber auch im Wald liegt noch Munition. Foto: Stefan Sauer up-down up-down Munition aus dem Zweiten Weltkrieg Tausende Blindgänger in den Böden von SH – so hoch ist die Gefahr einer Explosion Von Inga Gercke | 20.06.2023, 15:55 Uhr

In Schleswig-Holstein liegen noch tonnenweise Kampfmittel unter der Erde. Häufig in Gewässern, aber auch an Land. Vor allem eine Stadt im Norden weist viele Blindgänger auf.