Gewerkschaften Noch keine Vereinbarung zur Beamtenbesoldung im Norden Von dpa | 25.08.2023, 17:01 Uhr Monika Heinold Foto: Georg Wendt/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat noch keine Vereinbarung mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Hinblick auf eine verfassungsgemäße Beamtenbesoldung in Schleswig-Holstein erzielt. Wie der DGB am Freitag mitteilte, gab es bei einem Treffen am Dienstag keine Verständigung. Das Ministerium volle weitere Gespräche führen und Prüfungen vornehmen. „Unser Angebot war, durch eine schriftliche Vereinbarung eine Antrags- bzw. Klagewelle zu vermeiden“, erklärte die DGB-Landesvorsitzende Laura Pooth.