Bei Wohlfühltemperaturen an Land und im Wasser genießen Urlauber und Tagesgäste die Strände an der Lübecker Bucht. Foto: Thomas Müller/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Thomas Müller up-down up-down Tourismus Noch kein Gedränge an Stränden der Lübecker Bucht Von dpa | 18.07.2022, 16:23 Uhr

Die Ostseebäder an der Lübecker Bucht sind gut gebucht. An den Stränden herrschte am Montag reges Treiben, doch kein Gedränge. Bei meist bewölktem Himmel und rund 25 Grad gebe es noch ausreichend Platz, sagte der Travemünder Kurdirektor Uwe Kirchhoff. „Es sind viele Übernachtungsgäste und auch Tagesgäste am Strand, aber von Überfüllung kann keine Rede sein“, sagte Kirchhoff. Auch die Strandampel stand am Montag für alle Strände an der Lübecker Bucht auf Grün. Für Dienstag und Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 35 Grad Celsius vorher. Am Donnerstag werde es mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad Celsius wieder deutlich kühler. Auch kräftige Schauer und Gewitter seien dann möglich, hieß es.