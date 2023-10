Bildung Neuntklässler im Norden schneiden bei Studie schlechter ab Von dpa | 13.10.2023, 16:12 Uhr | Update vor 1 Std. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der Corona-Pandemie schneiden die Neuntklässler in Schleswig-Holstein bei einer bundesweiten Bildungsstudie schlechter als zuletzt ab. Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2022 für Schleswig-Holstein bewegten sich im bundesweiten Trend, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Beim Lesen, Zuhören und in der Rechtschreibung in Deutsch seien bundesweit und in Schleswig-Holstein die Kompetenzen aller Schüler seit der letzten Studie im Jahr 2015 gesunken.