Fachhochschule Kiel Neumünster wird Hochschulstandort für Studiengang Pflege Von dpa | 01.07.2022, 17:40 Uhr

Neumünster wird wie seit langem erhofft Hochschulstandort: Die Fachhochschule (FH) Kiel siedelt dort ihren neuen Studiengang Pflege an. Sie gab diese Entscheidung am Freitag bekannt. Ein Gutachten hatte sich für Neumünster als Standort ausgesprochen. Die Stadt wurde von den Experten in fast allen Kriterien besser bewertet als Rendsburg.