Bahnhof Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahntickets Neukunden können sich für „Deutschland-Ticket“ registrieren Von dpa | 27.02.2023, 12:37 Uhr

Für das sogenannte Deutschland-Ticket können sich Neukundinnen und -kunden in Schleswig-Holstein noch vor dem Verkaufsstart registrieren. Zum Verkaufsstart am 3. April erhalten sie dann eine E-Mail, die sie direkt zur zentralen Bestellmöglichkeit leiten wird, wie die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH am Montag mitteilte. Wer bereits eine Abo-Monatskarte, ein Job- oder ein Semesterticket habe, brauche aktuell nichts zu tun. Demnach werden die Verkehrsunternehmen ihre Kundinnen und Kunden kontaktieren.