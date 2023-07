Punk-Protestcamp auf Sylt beginnt Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Demonstrationen Neues Protestcamp von Punks auf Sylt Von dpa | 24.07.2023, 14:09 Uhr

Sie sind zurück auf der Insel: Punks haben am Montag in Tinnum auf Sylt ein mehrwöchiges Protestcamp aufgebaut. Am Vormittag stellten etwa 20 Punks und andere Demonstranten ihre Zelte auf einer Fläche an der Tinnumer Festwiese am Rande Westerlands auf. Das Camp ist unter Auflagen am Freitag von der nordfriesischen Kreisverwaltung genehmigt worden.