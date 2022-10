Neues Katastrophenschutzzentrum Kreis Stormarn Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hilfsorganisationen Neues Katastrophenschutzzentrum im Kreis Stormarn Von dpa | 22.10.2022, 15:08 Uhr

Der Kreis Stormarn hat nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ein neues Katastrophenschutzzentrum. In dem mehrere Millionen Euro teuren, am Samstag eingeweihten Neubau in Hammoor sind nach Angaben des Kreises verschiedene Hilfsorganisationen untergebracht, darunter Sanitätsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie ein Gefahrgut-Löschzug und die Technische Einsatzleitung.