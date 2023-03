Hereon Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Klima Neues Forschungsschiff des Zentrums Hereon auf Kiel gelegt Von dpa | 23.03.2023, 12:45 Uhr

Der Bau des neuen Forschungsschiffs „Coriolis“ des Helmholtz-Zentrums Hereon hat am Donnerstag in Lauenburg begonnen. Das 30 Meter lange und 8 Meter breite Schiff wird auf der Hitzler Werft gebaut und soll im kommenden Jahr an das Forschungszentrum in Geesthacht übergeben werden. Die Baukosten sollen 13,5 Millionen Euro betragen.