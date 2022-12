Einreihen in die totalitären Massen: Eröffnung des Nordmark-Jugendlagers am Brahmsee 1936 Foto: Seite 274 Eröffnung Nordmark-Lager am Brahmsee Danker/Schwabe VG.i.d.R. / Flensburger Illustrierte Nachrichten Nr. 30/1936 up-down up-down Regionaler Blick auf den Nationalsozialismus So war der Alltag in SH im Dritten Reich Von Frank Jung | 01.12.2022, 12:52 Uhr

Wie nahm der Nationalsozialismus die Schleswig-Holsteiner gefangen - erst im Sinne von Begeisterung, dann mehr und mehr durch Repressalien? Diesem Thema widmet sich ein opulentes Buch der Historiker Uwe Danker und Astrid Schwabe. Mit einer Fülle an Fallbeispielen zeigt es die verschiedensten Ausprägungen des Herrschaftssystems im Alltag - und macht so das Leben in der Diktatur anschaulich.