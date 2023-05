Baby Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kiel Neuer Vor-Ort-Service für Geburtsurkunden in Krankenhäusern Von dpa | 03.05.2023, 12:39 Uhr

Wer die notwendigen Dokumente dabei hat, kann sich in den beiden großen Kieler Krankenhäusern künftig bereits vor Ort die Geburtsurkunde des Kindes ausstellen lassen. „Als Landeshauptstadt Kiel stellen wir die Menschen in den Mittelpunkt und wollen mit diesem Vor-Ort-Service Eltern in diesem besonderen Moment entlasten“, sagte Kiels Stadtrat Christian Zierau am Mittwoch zum Start eines neuen Serviceangebots im Städtischen Krankenhaus und im Universitätsklinikum. Standesbeamtinnen und -beamte bieten dort eine dreistündige Sprechstunde pro Woche an.