Sprengung ehemaliges Kesselhaus von Kieler Kraftwerk Foto: Matthias Brock/dpa up-down up-down Energie Neuer Versuch für Sprengung von Kieler Kraftwerk Von dpa | 12.07.2023, 14:35 Uhr

Nach den Pannen bei der Sprengung des Gemeinschaftskraftwerks in Kiel am Dienstag soll am späten Mittwochmittag ein neuer Versuch gestartet werden. Derzeit sehe es so aus, dass ab 14.30 Uhr gesprengt werde, sagte der Geschäftsführer des Gemeinschaftskraftwerks, Matthias Brock, am Mittwochvormittag. Die Sprengung hat auch Einfluss auf die Schifffahrt, denn währenddessen wird die Kieler Förde gesperrt. Es soll daher abgewartet werden, bis die Fähre nach Norwegen den Sperrbereich verlassen hat.