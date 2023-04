Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Öffentlicher Dienst Neuer Tarifabschluss: Deutlich höhere Kita-Personalkosten Von dpa | 26.04.2023, 13:45 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein wird den neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in vollem Umfang auf die Beschäftigten in Kitas und Kindertagespflege übertragen. Wie die Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Sozialministerium erfuhr, wurde dies vom Landeskabinett am Vortag beschlossen. Dies bedeutet Mehrkosten von rund 31 Millionen Euro für das laufende Jahr. 2024 sind es 64 Millionen und 2025 dann 70 Millionen Euro.